عودة ساعات العمل في مترو الأنفاق إلى طبيعتها

أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق إلى طبيعتها بداية من اليوم السبت، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية فى 05:15 صباحا، والانتهاء من آخر رحلة فى 01:00 صباح اليوم التالي.



وقال عبد الهادي إنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة، والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلًا وتيسيرًا على ركاب مترو الأنفاق.



وأشار إلى تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أية حالات إغماء أو أية حالات مرضية مفاجئة، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.