أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أنه حسم قراره بشأن مستقبله بالفعل.



وأشار جريزمان إلى أنه يعرف وجهته المقبلة، بعدما اتخذ قراره بمغادرة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف، دون الإعلان عن وجهته المقبل أو النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل.



وفي تصريحه لـ"télématin" الفرنسي، قال جريزمان: "أعرف أين سألعب الموسم القادم".



وبسؤاله عن وجهته القادمة، رد الفرنسي: "أعرف أين سألعب، لكن لا يمكنني القول إنني سألعب في ميامي (مازحًا).



وينخفض الشرط الجزائي في عقد جريزمان من 200 إلى 120 مليون يورو، في 1 يوليو المقبل، وهو الموعد المتوقع لإعلان رحيله.



وكانت تقارير الصحف الفرنسية والإسبانية تؤكد أن جريزمان سينضم لبرشلونة هذا الصيف.