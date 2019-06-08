كرواتيا تتصدر مجموعتها في تصفيات يورو 2020 بتخطي ويلز بثنائية

فاز منتخب كرواتيا بهدفين لهدف على نظيره ويلز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم، على ملعب "جرادسكي"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.



انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم المنتخب الكرواتي بهدف نظيف، أحرزه "جيمس لورنس" لاعب ويلز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17.



وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن لاعب إنتر ميلان "إيفان برسيتش"، من إحراز الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 48، وقِبل نهاية المباراة بدقائق تمكن "ديفيد بروكس" من إحراز هدف تقليص الفارق لويلز في الدقيقة 77.



هذا الانتصار رفع رصيد المنتخب الكرواتي للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما توقف رصيد ويلز عند 3 نقاط، ولكن المنتخب الويلزي خاض مباراة أقل عن الكرواتي.