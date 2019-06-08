جاريث بيل يتمسك بقراره ويصر على البقاء في ريال مدريد

لا يرغب الدولي الويلزي "جاريث بيل" جناح فريق ريال مدريد الإسباني، في الرحيل عن صفوف اللوس بلانكوس، في سوق الانتقالات الصيفي.



صاحب الـ29 عامًا، يُعاني من تذبذب في الأداء؛ كما أنه لا يجيد التواصل مع اللاعبين بشكل جيد، في ظل عدم تعلمه للغة الإسبانية؛ رغم أنه يقضي الموسم السادس له داخل البرنابيو.



"زين الدين زيدان" المدير الفني للنادي الملكي، لا يرغب في استمرار "بيل"، بعد أداءه المنخفض والمخيب للآمال في الموسم المنقضي؛ حيث استبعده في المباريات الختامية بالليجا، رغم جاهزيته الفنية، وأكد في تصريح سابق، إنه لا يريد الدفع به حتى إذا كان هناك تبديل رابع.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن على الرغم من أنّ "بيل" لا يُشكل جزءًا من خطط "زيدان" لموسم 2019- 2020، لكن اللاعب أبلغ مجلس إدارة النادي بشكل شخصي أنه يخطط البقاء.



وأوضحت الصحيفة، أنّ "بيل" أبلغ الإدارة في البداية بهذا القرار عبر وكيل أعماله جوناثان بارنيت"، ولكن قِبل الانضمام للمنتخب الويلزي للمشاركة في تصفيات يورو 2020، عقد "بيل" اجتماع مع إدارة النادي وأخبرهم بذلك القرار.



وإذا ظل "بيل" داخل ريال مدريد، فإن الويلزي سيكون له دور ثانوي مع "زيدان"، بعد التعاقد مع "إيدين هازارد"، و"لوكا يوفيتش"، وانتهاء إعارة "رودريجو جوس".



وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإدارة صدمت من قرار "بيل"، حيث لا يبدو من غير المرجح الآن أنّ يرحل لأي نادٍ آخر، حيث أخبرهم أنه لا يفكر مُطلقًا في مغادرة النادي، مؤكدًا أنّ عائلته استقرت في العاصمة الإسبانية مدريد.