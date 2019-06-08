كريستنسن يحسم مستقبله في تشيلسي

أكد لاعب فريق تشيلسي "أندرياس كريستنسن" أنه لا يفكر في مغادرة النادي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وارتبط اللاعب الدنماركي أكثر من مرة بخطوة الرحيل عن ستامفورد بريدج، خاصة بعد أن قدم نادي برشلونة في الصيف الماضي أكثر من عرض للحصول على خدماته.



وقال "كريستنسن" في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا لا أفكر في مستقبلي الآن، ولم أفعل ذلك منذ فترة، أنا سعيد لوجودي في لندن، ومع تطوري خلال الموسم لا يوجد سبب للتفكير في هذا الموضوع بعد الآن".



وأضاف: "أنا فقط في الثالثة والعشرين من عمري، لذلك ربما يكون البقاء أمر حكيم، من الجيد أن يكون هناك سلام وهدوء وأستطيع التركيز على لعب كرة القدم، كنت دائمًا سعيدًا ولكن كانت هناك أوقات أردت فيها اللعب أكثر، يمكن أن ألعب في المستقبل كما فعلت في فترة الربيع، فهذا جيد".



وواصل: "كانت نهاية الموسم جيدة حقًا، لقد حصلت على الكثير من فرص اللعب، وانتهى بنا الأمر بالفوز بكأس، لذلك لم يكن هناك أفضل من ذلك".