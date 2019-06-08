فيدال: بطولة كوبا أمريكا ستكون صعبة للغاية

علّق التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، على جاهزية مواطنه أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، لمنافسات كوبا أمريكا، التي تنطلق في 14 يونيو الجاري بالبرازيل.



وتحدث فيدال عن حقيقة وجود رهان مع زميليه ليونيل ميسي ولويس سواريز بشأن لقب كوبا أمريكا.



وقال فيدال في تصريحات لـ"فوكس سبورتس" بشأن سانشيز: "أعتقد أنه سيكون متاحًا، عندما ذهبنا إلى لاسيرينا كان الوضع جيدًا، بقي كإجراء احترازي لست طبيبًا لكني أرى أن حالته جيده، ولا أعتقد أن لديه أي مشكلة".



وعن توقعاته لبطولة كوبا أمريكا، أردف: "البطولة ستكون صعبة للغاية، لكن في المجموعة لدينا الكثير من الإيمان لتحقيق شيء مهم، الفرق الأربعة متساوية، وفي هذه البطولات الفريق الأكثر تركيزًا هو من سيتأهل".



وبشأن رهانه مع زميليه ليونيل ميسي ولويس سواريز، حيث ييتواجد الثنائي مع منتخبي الأرجنتين وأوروجواي على الترتيب، رد فيدال ضاحكًا: "لا لا يوجد رهان".



وأكمل: "هل لدي رهان مع سواريز على التأهل؟ لا، نأمل أن نتأهل من المجموعة قبل المباراة الأخيرة".



وأختتم فيدال: " نطلب من الجماهير مواصلة دعمنا دون أي شرط، لأننا سنقاتل ونترك كل شيء على أرض الملعب ونأمل أن نتمكن من العودة بالكأس".