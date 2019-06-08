أول صورة لـ محمد رمضان من كواليس أغنيته الجديدة "بابا"

نشر الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "بابا"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهر رمضان خلال الصورة التي نشرها، بلوك جديد مرتديًا شعر طويل على طريقة الكاو بوي الأمريكي.



يشار إلى أن الأغنية من المنتظر طرحها خلال الأيام المقبلة، على قناته بموقع "يوتيوب"، وذلك بعدما انتهى تمامًا من تصويرها.



وكان محمد رمضان شارك فى السباق الرمضانى الماضى 2019 بمسلسل "زلزال"، والذى حقق نسب مشاهدة كبيرة، وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم حلا شيحة وماجد المصرى ومنى عبد الغني وحسام داغر وهو من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج إبراهيم فخر.