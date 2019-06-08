الغول: مصر تدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع بشأن المصالحة.. غدا

قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنه من المتوقع أن تبدأ القاهرة توجيه دعوات للفصائل الفلسطينية بدءًا من غدًا الأحد، لاستئناف ملف المصالحة.



وأضاف، في تصريحات لصحفية "دنيا الوطن" الفلسطينية، أن الفصائل ستعقد اجتماعات في القاهرة بشأن المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن شكل الاجتماعات لم يتم تحديدها حتى الآن سواءً ثنائية أم جماعية.



وأوضح بيان عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، اليوم، أنه لم يتم تحديد موعد اللقاءات حتى الآن، لكن تطبيق المصالحة الفلسطينية، سيكون وفق اتفاق القاهرة 2017، وفتح تواصل جهودها لتنفيذ الاتفاق، خاصة أننا بحاجة للمصالحة لمواجهة صفقة القرن.



وتستأنف مصر جهودها بشأن ملف المصالحة الفلسطينية بين السلطة وفصائل المقاومة، وإنهاء الانقسام الداخلي.



ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاقا للمصالحة في أكتوبر عام 2017، في القاهرة، بعد عدة جولات تمت بين الجانبين برعاية مصرية.