"جرائم الحوثيين".. كتاب جديد لـ أبو زيد يوثق جرائم عملاء إيران

صدر حديثا عن دار "الحرة" للطباعة والنشر، كتاب تحت عنوان "جرائم الحوثيين: أول وثيقة مكتوبة تسجل مذابح عملاء إيران بحق اليمنيين" للكتاب الصحفي هاني أبو زيد.



وقال الكاتب الصحفي هاني أبو زيد، إن الكتاب يتضمن "كيف صنع نظام الملالي وكلاء له في اليمن، كما صنع له عملاء من قبل في لبنان والعراق وسوريا ليسهموا في النيابة عنهم في تنفيذ مشروعهم الاستعماري والتخريبي".



الكتاب مكون من 14 فصلا متضمنة تاريخ الحوثيين ونشأتهم وحروبهم في اليمن والهدف منها.



كما تحوي الفصول "جرائم الحوثيين وثائق وتقارير" وتفاصيل استهداف منشأت النفط السعودية، وجهود السعودية في إعمار اليمن".