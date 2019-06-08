الإعلان الدعائي لفيلم "ولاد رزق 2" (فيديو)

طرحت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، الإعلان الدعائي لفيلمها الجديد "ولاد رزق 2" والذي احتوى على حالة من الأكشن والغموض، استعدادًا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.



فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، تأليف صلاج الجهيني.



ويعرض حاليا لبطل العمل أحمد عز فيلمه الجديد "الممر" ضمن سباق عيد الفطر، ويشارك فى بطولته أحمد رزق، هند صبرى، محمد جمعة، محمد فراج، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة. شاهد

