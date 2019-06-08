الصين وساو تومي وبرينسيب تتعهدان بتعزيز التعاون

اتفقت الصين وساو تومي وبرينسيب على أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي بما يخدم شعبي البلدين.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها وانغ تشن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، التقى خلالها مع الرئيس إيفارستو كارفالو ورئيس الوزراء جورج بوم جيسوس.



وقال وانغ تشن، وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم السبت، "إن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وساو تومي وبرينسيب عام 2016 فتح فصلا جديدا للتعاون الودي بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي وتوسيع التبادلات الثقافية من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للشعبين.



من جهته، قال رئيس ساو تومي وبرينسيب "إن بلاده تتمسك بقوة بسياسة "صين واحدة"، وإنها مستعدة للدفع من أجل تطوير العلاقات الثنائية.. منوها إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الصين هو أفضل قرار اتخذته ساو تومي وبرينسيب على الإطلاق".



وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء جورج بوم جيسوس، قال نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "إن الحزب الحاكم في ساو تومي وبرينسيب حافظ على تبادلات ودية طويلة الأجل مع الحزب الشيوعي الصيني وقدم إسهامات إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية، ويتعين على الجانبين تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في الحكم، ودعم بعضهما البعض بشان القضايا المتعلقة بمصالحهما وشواغلهما الأساسية".



ودعا إلى الربط بين مبادرة (الحزام والطريق) ورؤية ساو تومي وبرينسيب للتنمية، والتنفيذ المشترك لنتائج مؤتمر قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك).



ومن جانبه، قال رئيس وزراء ساو تومي وبرينسيب "إن سياسة صين واحدة هي حجر الزاوية لتنمية العلاقات الثنائية، وإن بلاده تدعم بقوة التعددية والتجارة الحرة، وترحب بالمزيد من الشركات الصينية للاستثمار في البلاد".