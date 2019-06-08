السبت 08/يونيو/2019 - 05:21 م
مواجهات عربية قوية بقرعة تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
dostor.org/2657610
أسفرت قرعة تصفيات بطولة أمم آسيا لكرة السلة 2021، عن مواجهات "عربية" قوية، أبرزها بين قطر والسعودية وسوريا في المجموعة الخامسة.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات "الفلبين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند" والثانية منتخبات "ماليزيا والصين واليابان وتايبيه" والثالثة منتخبات "هونغ كونغ ونيوزيلندا وأستراليا وغوام" والرابعة "البحرين ولبنان والهند والعراق" والخامسة " قطر والسعودية وسوريا وإيران" فيما ضمت السادسة "الأردن وكازاخستان وسريلانكا وفلسطين".