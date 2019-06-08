بهاء سلطان وسامو زين وموسى يحيون حفل زفاف شقيق الملحن معتز أمين (صور)

أقيم مساء أمس الجمعة، حفل زفاف أحمد أمين شقيق الملحن الموسيقي معتز أمين على أماني أبو العزم، وذلك داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.



وحضر الحفل كل من المطرب سامو زين وبهاء سلطان وهشام عباس، ونجوم برنامج "ستار أكاديمي" المطربة رنا سماحة، ومينا عطا، والدكتور وائل العبيدي، والشاعر الغنائي أحمد خيرت، والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي، والشاعر أحمد علي موسى، والشاعر كيرو راجي.



وأحيا حفل الزفاف والذي استمر للساعات الأولى من صباح اليوم، كل من المطرب سامو زين والذي قدم عدد من أغنياته التي تتماشى مع الأجواء السعيدة ومنها "المثل – العسل" وأغنية "الدنيا دنيتا"، وأشعل حفل الزفاف المطرب موسى والذي قدم أغنيتي "ألعب يلا" لفريق المهرجانات أوكا وأورتيجا، وأغنية "بتناديني تاني ليه" وسط تفاعل كبير من الحضور والذي حرص على التقاط عدد كبير من الصور التذكارية معه.