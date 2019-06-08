رونالدو: نهائي دوري الأمم الأوروبية مواجهة صعبة على البرتغال وهولندا

أكد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو صعوبة مواجهة هولندا في نهائي النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، والذي يستضيفه ملعب "دراجاو" مساء غد الأحد.



وقال رونالدو 34 عاما - في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم السبت - "إن هولندا منتخب رائع وقدموا أداء جيدا للغاية بحسب ما شاهدتهم في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى امتلاك منتخب الطواحين لاعبين كبار سواء من الشباب أو أصحاب الخبرة ما يزيد من قوتهم".

وأضاف رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، "ندرك أنهم سيكونون خصما صعبا، لكني أعتقد أن المواجهة صعبة على كل من البرتغال وهولندا.. ببساطة لأن النهائيات تكون كذلك".

وشدد على أن تمثيل منتخب بلاده وارتداء قميصه يعد شرفا كبيرا بالنسبة له، متابعا "مشاركتي في المسابقة يعد شيئا استثنائيا وإحراز الأهداف يكلل المجهود المبذول"، في إشارة إلى الهاتريك الذي سجله في سويسرا بالدور نصف النهائي.

ولفت رونالدو إلى أن الاستعداد والالتزام بالعمل هما السبب في تألقه واستمراره في تقديم هذا المستوى، مؤكدا أن أهم شيء هو العقلية والعامل الذهني من أجل الشعور بوجود الحافز وتقديم المزيد.