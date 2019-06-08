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القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
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السبت 08/يونيو/2019 - 05:18 م
لاعب وسط بيراميدز يوافق على الانتقال للزمالك
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وافق نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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