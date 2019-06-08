وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في مقابلة نُشرت اليوم، إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة أوبك على الرغم من معاملتها كعدو من قبل بعض الدول الأعضاء بالمنظمة.



وأضاف زنغنه لوكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني "ايكانا": "ليس لدى إيران خطط لترك أوبك.. وتأسف لتحويل بعض أعضاء أوبك هذه المنظمة إلى منتدى سياسي لمواجهة عضوين مؤسسين لأوبك وهما إيران وفنزويلا، كما تبدي دولتان إقليميتان العداء تجاهنا في هذه المنظمة".



وتابع: «لسنا أعداء لهما ولكنهما تظهران العداء تجاهنا.. وتستخدمان النفط سلاحا ضدنا في السوق العالمية والعالم»، ولم يحدد زنغنه اسم الدولتين.



وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية بعدما أرسلت واشنطن المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط ومنها حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة ضد ما وصفه مسئولون أمريكيون بأنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.