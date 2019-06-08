رسميًا.. نادي الوصل الإماراتي يجدد عقد حمد البلوشي

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم السبت، تجديد عقد لاعبه حمد البلوشي لـ 3 سنوات.



وقال الوصل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسميًا.. شركة الوصل لكرة القدم تجدد تعاقدها مع لاعب الفريق الأول حمد البلوشي لمدة 3 سنوات".



ويأتي تجديد عقد اللاعب حمد البلوشي مع ناديه بعد وقت قصير من تجديد عقد الحارس حميد عبدالله لمدة سنة واحدة.



وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن حمد البلوشي شارك في 12 مباراة في الدوري الإماراتي الموسم 20182019، بواقع 695 دقيقة، لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف.



واحتل الوصل المركز التاسع في الدوري الإماراتي موسم 2018-2019، بعدما حصد 34 نقطة من 26 مباراة.