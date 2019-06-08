الكشف عن موعد تعاقد يوفنتوس مع ساري

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي سيعلن التعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي لخلافة ماسيميليانو أليجري، يوم الإثنين المقبل.



وذكرت شبكة "سكاي سبورت" إيطالية أن يوفنتوس سيعلن عن تعاقده مع ساري، بعد التوصل لاتفاق بين كافة الأطراف.



وأشار المصدر إلى أن تشيلسي سينهي عقده مع ساري بالتراضي، بدون دفع إدارة "البيانكونيري" 6 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي للتعاقد معه.



وأضاف أن ساري سيعقد جلسة مع فابيو باتراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس يوم السبت في مدينة مونت كارلو الفرنسية، لإنهاء كافة تفاصيل تعاقده مع بطل إيطاليا.



وكانت تقارير أشارت إلى توصل يوفنتوس لاتفاق مبدئي مع تشيلسي للتعاقد مع ساري، على أن يوقع المدرب الإيطالي عقدا لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2022.