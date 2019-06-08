مطالبات باعتزال أندرتيكر بعد نزال جولد بيرج في جدة

أثار النزال المثير الذي جمع بين أندرتيكر وجولد بيرج، في أقوى عروض WWE "سوبر شو داون"، الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.



وأوضحت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن المباراة لن تدخل سجلات التاريخ لما احتوته من أخطاء مروعة وخطيرة.



وتعرض جولد بيرج، الذي زار السعودية للمرة الأولى في تاريخه، لإصابة مروعة بالرأس بعد تلقيه ضربة قوية من خاتم أندرتيكر، جعلت وجهه ينزف بالدماء.



انتهت المباراة بسيناريو لم يكن مخططًا له، بحسب الصحيفة الإنجليزية.



وبعد المباراة، توجه جمهور WWE إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة أندرتيكر بالتقاعد، بعد ما قام به خلال العرض.



وكتب أحد المدونين موجها رسالة لـWWE: "هل يمكن أن تتوقف عن جلب أندرتيكر؟ من أجل هذه الشركة يجب أن يعتزل في سلام".



وأتم: "ما حدث تم لأن هؤلاء اثنان في العقد الخامس ولا يمكنهما التنافس بهذا المستوى".