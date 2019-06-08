استبعاد 4 مرشحين من رئاسة اتحاد الكرة السعودي

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، القائمة الأولية لمرشحي مجلس ادارة اتحاد اللعبة الجديد حيث تم استبعاد أربعة مرشحين من سباق التقدم على الرئاسة واعلان المرشح الوحيد الذي تتطابق كافة الشروط على قائمته الانتخابية وهو المرشح ياسر المسحل.

وأكدت اللجنة أنها ستنظر في أي اعتراضات على قرارها أو طعون ضد المرشح الوحيد وقائمته ابتداء من غد الاحد ولمدة ثلاثة أيام.

وضمت قائمة ياسر المسحل الاسماء التالية: خالد الثبيتي، نائبا للرئيس، وعضوية أضواء العريفي وخالد المقرن ونزيه النصر ومعيض الشهري ونعيم البكر وتركي السلطان وبندر الأحمدي وعبدالعزيز العفالق وعبدالله كبوها.

ويقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في التاسع والعشرين من يونيو الحالي لإعلان الرئيس الجديد رسميا للفترة من 2019 إلى 2023.