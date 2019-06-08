رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد لجان الامتحانات وأعمال الكنترول بالمجمع النظرى

أجرى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، عددًا من الجولات التفقدية للجان الامتحانات وأعمال الكنترول بكليات المجمع النظري، عقب استئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك؛ للاطمئنان على حسن سير عملية الامتحانات، وتوفير الخدمات الطبية والخدمية للطلاب وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات.



كما تفقد الكردي أعمال الكنترول والتصحيح الإلكتروني بالكليات، برفقة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الكردي، أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات للطلاب، مشددا على اهتمام إدارة الجامعة بابنائها الطلاب وتذليل العقبات لهم من أجل تيسير عملية الامتحانات، وتطبيق جميع الضوابط وقواعد الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.



واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التطوير والبنية التحتية والتجديدات التي يتم تنفيذها بالمجمع النظري، مؤكدا ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وإنهاء التشطيبات والتجهيزات اللازمة قبل بداية العام الدراسي الجديد.