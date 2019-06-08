افتتاح كأس العالم للسيدات يجذب عددًا قياسيًا من المشاهدين

أظهرت إحصاءات تم نشرها، اليوم السبت، إن مباراة فرنسا ضد كوريا الجنوبية في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات جذبت 9.83 مليون مشاهد في البلد المستضيف، وهو عدد قياسي.



وهذا هو أكبر عدد من المشاهدين لمباراة كرة قدم للسيدات في فرنسا، كما حضر 45261 متفرجًا باستاد بارك دي برينس، وهو رقم قياسي إذ سحقت فرنسا منافستها كوريا 4- صفر في المجموعة الأولى.



وتابع 12.6 مليون مشاهد مباراة فرنسا الأولى ضد استراليا في كأس العالم 2018 للرجال.