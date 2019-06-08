"دي ليخت" يتطلع للتتويج مع المنتخب الهولندي في دوري الأمم

عندما تنطلق المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم غدا الأحد، المقررة بين المنتخبين الهولندي والبرتغالي على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية، يتطلع اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى مع منتخب بلاده، وذلك مع نهاية ما يمكن أن تكون آخر مباراة دولية له وهو لاعب في أياكس الهولندي.



وكان لاعب قلب الدفاع دي ليخت واحدا من العديد من اللاعبين الرائعين الذين أنتجتهم أكاديمية كرة القدم في أمستردام، ورغم أنه لا يزال صغيرا في السن، بات مستعدا للاحتراف خارج بلاده.



وقال دي ليخت (19 عاما) في تصريحاته للصحفيين عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الإنجليزي 3 1 في مباراة حسمت في الوقت الإضافي أمس الأول الخميس في الدور قبل النهائي لدوري الأمم "سأمنح نفسي الوقت الكافي للتفكير في الخيار الأفضل لمستقبلي".



ويحظى دي ليخت بخيارات متعددة، حيث حاز على اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا إثر تألقه مع أياكس الذي كان كان قريبا للغاية من الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.



وخرج أياكس من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال إثر التعادل مع توتنهام الإنجليزي 3 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تأهل توتنهام بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.



ويأتي برشلونة الإسباني، الذي يعد واجهة مفضلة للنجوم الهولنديين، من بين الأندية المهتمة بدي ليخت، ويبدو خيارا مثاليا للاعب الشاب حسب ما يراه مواطنه فرينكي دي يونج.



ومع نهاية الموسم المنقضي، حسمت صفقة انتقال لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج من اياكس إلى برشلونة.



وقال دي يونج: "بالطبع تحدثنا بشأن مستقبله (دي ليخت)، ولكن يجب اتخاذ القرار أيضا مع عائلته. ولا أستطيع التأثير على قراره".



وأضاف: "أنه يعرف رغبتي. أتمنى أن ينضم معي إلى برشلونة، وأتطلع إلى أن يحدث ذلك".



ويحظى دي ليخت بإعجاب الأندية من خلال قدراته الفنية أيضا إلى جانب قدراته الجسدية.



وقال رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي في وقت سابق، إن دي ليخت يؤدي وكأنه لاعب في الخامسة والعشرين من العمر، وقد استعرض قدرته على استعادة التوازن والثقة سريعا بعد الخطأ الذي ارتكبه وأسفر عن احتساب ضربة جزاء سجل منها المنتخب الإنجليزي هدفا، ليضيف ذلك المزيد من النقاط إلى تقييمه.



وأضاف كومان: "لقد صحح خطأه بنفسه بعدها"، مضيفا أنه لم يتحدث مع اللاعب بشأن ذلك الخطأ خلال الاستراحة بين شوطي المباراة.



وكان دي ليخت قد ارتكب خطأ بعرقلة ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء، ليحصل الأخير على ضربة جزاءء ويسجل منها هدف المنتخب الإنجليزي.



ولم يكتف دي ليخت بالحفاظ على الهدوء واستعادة التركيز في الأداء وإنما سجل هدف التعادل 1 1 للمنتخب الهولندي في الدقيقة 73 قبل أن يحسم الفريق المباراة في الوقت الإضافي.



وذكر كومان: "كان أمرا رائعا أن يدرك التعادل ويصحح خطأه بهذه الطريقة، هذا يظهر أن الجميع يمكن أن يرتكبون الأخطاء، لكن قليلون من يستطيعون تصحيح الخطأ بمثل هذه الطريقة التي استعرضها دي ليخت".



ورغم أن مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في مباراة الغد تشكل مهمة صعبة، كان دي ليخت قد تجاوز التجربة بالفعل بنجاح، حينما أطاح أياكس بفريق يوفنتوس من دوري الأبطال.