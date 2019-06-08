القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
رياضة
السبت 08/يونيو/2019 - 04:31 م

"دي ليخت" يتطلع للتتويج مع المنتخب الهولندي في دوري الأمم

دي ليخت يتطلع للتتويج
وكالات
dostor.org/2657546

عندما تنطلق المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم غدا الأحد، المقررة بين المنتخبين الهولندي والبرتغالي على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية، يتطلع اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى مع منتخب بلاده، وذلك مع نهاية ما يمكن أن تكون آخر مباراة دولية له وهو لاعب في أياكس الهولندي.

وكان لاعب قلب الدفاع دي ليخت واحدا من العديد من اللاعبين الرائعين الذين أنتجتهم أكاديمية كرة القدم في أمستردام، ورغم أنه لا يزال صغيرا في السن، بات مستعدا للاحتراف خارج بلاده.

وقال دي ليخت (19 عاما) في تصريحاته للصحفيين عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الإنجليزي 3 1 في مباراة حسمت في الوقت الإضافي أمس الأول الخميس في الدور قبل النهائي لدوري الأمم "سأمنح نفسي الوقت الكافي للتفكير في الخيار الأفضل لمستقبلي".

ويحظى دي ليخت بخيارات متعددة، حيث حاز على اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا إثر تألقه مع أياكس الذي كان كان قريبا للغاية من الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج أياكس من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال إثر التعادل مع توتنهام الإنجليزي 3 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تأهل توتنهام بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويأتي برشلونة الإسباني، الذي يعد واجهة مفضلة للنجوم الهولنديين، من بين الأندية المهتمة بدي ليخت، ويبدو خيارا مثاليا للاعب الشاب حسب ما يراه مواطنه فرينكي دي يونج.

ومع نهاية الموسم المنقضي، حسمت صفقة انتقال لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج من اياكس إلى برشلونة.

وقال دي يونج: "بالطبع تحدثنا بشأن مستقبله (دي ليخت)، ولكن يجب اتخاذ القرار أيضا مع عائلته. ولا أستطيع التأثير على قراره".

وأضاف: "أنه يعرف رغبتي. أتمنى أن ينضم معي إلى برشلونة، وأتطلع إلى أن يحدث ذلك".

ويحظى دي ليخت بإعجاب الأندية من خلال قدراته الفنية أيضا إلى جانب قدراته الجسدية.

وقال رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي في وقت سابق، إن دي ليخت يؤدي وكأنه لاعب في الخامسة والعشرين من العمر، وقد استعرض قدرته على استعادة التوازن والثقة سريعا بعد الخطأ الذي ارتكبه وأسفر عن احتساب ضربة جزاء سجل منها المنتخب الإنجليزي هدفا، ليضيف ذلك المزيد من النقاط إلى تقييمه.

وأضاف كومان: "لقد صحح خطأه بنفسه بعدها"، مضيفا أنه لم يتحدث مع اللاعب بشأن ذلك الخطأ خلال الاستراحة بين شوطي المباراة.

وكان دي ليخت قد ارتكب خطأ بعرقلة ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء، ليحصل الأخير على ضربة جزاءء ويسجل منها هدف المنتخب الإنجليزي.

ولم يكتف دي ليخت بالحفاظ على الهدوء واستعادة التركيز في الأداء وإنما سجل هدف التعادل 1 1 للمنتخب الهولندي في الدقيقة 73 قبل أن يحسم الفريق المباراة في الوقت الإضافي.

وذكر كومان: "كان أمرا رائعا أن يدرك التعادل ويصحح خطأه بهذه الطريقة، هذا يظهر أن الجميع يمكن أن يرتكبون الأخطاء، لكن قليلون من يستطيعون تصحيح الخطأ بمثل هذه الطريقة التي استعرضها دي ليخت".

ورغم أن مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في مباراة الغد تشكل مهمة صعبة، كان دي ليخت قد تجاوز التجربة بالفعل بنجاح، حينما أطاح أياكس بفريق يوفنتوس من دوري الأبطال.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ 3 أيام

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ 5 أيام

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

الآن

بالصور.. وصول حارس مرمى ريال مدريد إلى الغردقة

فيديو.. طلاب الثانوية ينتهون من امتحانات اليوم الأول بمدرسة المنيرة

الإحصاء: 158 ألف موظف مؤقت في القطاعين العام والخاص

"فنكوش هيومن رايتس ووتش".. الدستور «نيوز ليتر 41» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

رسميًا.. 9 تعديلات جديدة يقرها «فيفا» فى قانون كرة القدم

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

ألبومات الصور

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

انتظار أهالى الطالبات أمام المدراس

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم

رياضة

"فينك" مديرا فنيا لـ فيسيل كوبى اليابانى

"دي ليخت" يتطلع للتتويج مع المنتخب الهولندي في دوري الأمم

تيم يهزم ديوكوفيتش في مباراة مثيرة بقبل نهائي فرنسا المفتوحة

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

رسميًا.. 9 تعديلات جديدة يقرها «فيفا» فى قانون كرة القدم

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

الرئيس نيوز

الحراك الشعبي يجبر بدوي وبن صالح على عدم تسليم كأس الجزائر

تعديلات تشريعية لتنقية جداول "نقابة المعلمين" من الإرهابيين

سياسي سوداني: نجاح العصيان المدني ممكن لكن عودة الاعتصام مستحيل

محلل سوداني: "القصاص" سيقود الثورة السودانية إلى مصير مجهول

السيسى يلتقى رئيس أريتريا اليوم

كشكول

محافظ المنيا يوجه بالتحقيق في تأخر توزيع أوراق امتحان العربي بـ 4 لجان

تعليم المنيا: لم نتلق شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الثانوية

ننشر مراجعات مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

ننشر مراجعات الشهادة الثانوية في مادة الاقتصاد

طالبات الأقصر: امتحان اللغة العربية "عيدية" من الوزارة

الأمصار

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

إسبانيا والبرتغال تقدمان ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

ارتكب جرائم حرب بالعراق.. القضاء الأمريكي يخفف عقوبة ضابط

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

منوعات

معلومات مهمة عن واحد من أخطر أنواع السرطان

رينو تعطي الأولوية للتحالف مع نيسان على شراكات أخرى

نظارات ذكية لمساعدة فاقدي البصر في الصين

الصحة

الصين: تيسير إجراءات الموافقة لأدوية علاج فيروس سي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎