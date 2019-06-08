الحشد الشعبي والقوات الأمنية بالعراق ينفذان عملية تطهير واسعة في صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، تنفيذ عملية تطهير واسعة في جزيرة صلاح الدين بالتعاون مع القوات الأمنية.



وقال بيان لإعلام الحشد - أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - "إن قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية بدأت اليوم عملية تطهير واسعة انطلقت من محورين، الأول تمثل في قيادة الحشد في صلاح الدين بمشاركة طيران الجيش، والثاني تمثل في قوة مشتركة من اللواء 51 والكتيبة الرابعة لمقاومة الدروع".



وأضاف أن القوات المنفذة للعملية حققت نتائج أولية تمثلت في تدمير العديد من أوكار العناصر الإرهابية والعثور على مواد لوجستية وعلاجات طبية، مبينا أن الهدف من العملية هو تأمين الجزء الشمالي الشرقي لمدينة تكريت وقضاء بيجي وناحية الصينية.



وكان مدير عمليات الحشد الشعبي، قد أعلن في وقت سابق، عن إحباط مخطط إرهابي كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف مدينة تكريت في أيام عيد الفطر المبارك بعملية نوعية.