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السبت 08/يونيو/2019 - 04:26 م

انتظام امتحانات لغة عربية المنوفية بعد إجازة عيد الفطر

انتظام امتحانات لغة
أميرة العناني
dostor.org/2657542

انتظمت الامتحانات في مختلف كليات جامعة الأزهر بعد إجازة عيد الفطر، وقد أكد الدكتور السيد سلام، عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية، انتظام الامتحانات عقب إجازة العيد، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى الشعبة العامة امتحان مادة التفسير، دون أي شكاوى أو محاضر غش.

كما أكد الدكتور محمد اللبان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، انتظام الامتحانات بالكلية بعد إجازة العيد، فقد أدت طالبات الفرقة الأولى شعبة أصول الدين امتحان مادة أصول الدعوة الإسلامية، كما أدت طالبات الفرقة الثانية شعبة أصول الدين امتحان مادة التوحيد، وأدت طالبات الفرقة الثالثة شعبة التفسير امتحان مادة الخطابة، وطالبات الفرقة الثالثة شعبة الحديث امتحان مصطلح الحديث، وطالبات الفرقة الثالثة شعبة العقيدة امتحان مادة الخطابة.

وأدت طالبات الفرقة الرابعة بأقسامها الثلاث مادة تبشير واستشراق، وفي الفترة المسائية أدت طالبات الفرقة الأولى شعبة اللغة العربية امتحان مادة علم الأصوات والتجويد، وطالبات الفرقة الثانية امتحان مادة الصرف، والفرقة الثالثة والرابعة امتحان مادة النحو، وأشار "اللبان" إلى أنه لم يكن هناك أي شكوى من الطالبات بخصوص أسئلة الامتحانات، ولم يتم تحرير محاضر غش.

انتظام امتحانات لغة عربية المنوفية بعد إجازة عيد الفطر
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