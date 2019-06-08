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السبت 08/يونيو/2019 - 04:25 م

معهد محاماة القاهرة الكبرى يستأنف محاضراته.. غدا

معهد محاماة القاهرة
الحسين عبيد
dostor.org/2657541

أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم، عن استئناف محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى غدا السبت، عقب جلسة حلف اليمين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر المعهد، إنه تقرر دمج المحاضرتين اللتين ستعقدان غدا لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، بحيث سيتم عقدهما في التوقيت نفسه من الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا.

تجدر الإشارة إلى أن محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى تعقد بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع.

كان النقيب العام، سامح عاشور، قرر، إبان شهر رمضان الماضي، إيقاف نشاط محاضرات المعهد على مستوى الجمهورية، خلال الشهر المبارك، وذلك للتخفيف عن محامي ومحاميات الجدول العام.

وجاء القرار بعدما كانت نسب الحضور في رمضان من المتوقع أن تكون ضعيفة، كما أن أداء المحاضرين لن يكون بالشكل الأمثل.

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