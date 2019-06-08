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السبت 08/يونيو/2019 - 04:21 م

أنغام تتبرأ من صداقة أصالة "كنا زميلات عمل"

أنغام تتبرأ من صداقة
منة سالم
dostor.org/2657535

موجة عارمة من الجدل أثارتها المطريبة "أنغام" من خلال تصريحاتها النارية التي أطلقتها خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي نيشان.

وأكدت "أنغام" من خلال تصريحاتها بالحلقة، أنها فوجئت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، مشيرة إلى أنها علمت جيدًا مشاعر الأخيرة ناحيتها، لافتة إلى أنها ليس كما تدعي.

وأضافت: "لم نكن أصدقاء، كنا زميلات وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي".

وتابعت: "أصالة لديها صيغة مبالغة وكانت تعطي انطباعًا بأننا أخوات، وهذا ليس حقيقيًا، نحن زميلات نحترم بعضنا ودخلنا بيوت بعض وأكلنا خبزا وملحا معا، ولكن توجد ادعاءات غير حقيقية، أصالة لا تحبني بالشكل الذي كانت تدّعيه".

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