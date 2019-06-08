برشلونة تبحث التعاقد مع كريستيان ستواني

أعلنت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي برشلونة تفكر في التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني كريستيان ستواني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وبحسب ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم السبت، فإن برشلونة يدرس ضم الأوروجواياني كريستيان ستواني من صفوف جيرونا، للعب دور المهاجم البديل لمواطنه لويس سواريز.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 6 ملايين يورو، بسبب أن عمر ستواني تخطى الـ32 عامًا، بالإضافة إلى هبوط جيرونا للدرجة الثانية.



ويتمتع ستواني بمعدل تهديفي مميز، إذ أنه في آخر موسمين أحرز 21 و19 هدفًا على الترتيب، وهو ما أثار إعجاب مسؤولي "البرسا".



وأفادت الصحيفة بأن برشلونة لن يتحرك نحو ضم ستواني، قبل أن يتم إنهاء صفقة مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان جريزمان، بشكل رسمي.