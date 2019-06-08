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السبت 08/يونيو/2019 - 04:12 م

تشغيل نظام ADT الإلكتروني لتسجيل المرضى في 371 مستشفى

تشغيل نظام ADT الإلكتروني
أميرة ممدوح
dostor.org/2657529

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تشغيل نظام دخول وخروج المرضى ADT في 315 مستشفى تابع لوزارة الصحة و56 مستشفى جامعي بإجمالي 371 مستشفى.

وأوضحت الوزارة، أن النظام الجديد يتضمن تسجيل المرضي المترددين بمستشفيات الدولة وسرعة تخزين واسترجاع بيانات المرضى المنتفعين بالخدمات العلاجية والتشخيصية بكافة أقسام المستشفيات الجامعية والحكومية.

وأشارت، إلى أن تطوير نظم إدارة المستشفيات وميكنة دورات العمل بالمستشفيات الجامعية والحكومية وإنشاء ملف طبي لجميع المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية والحكومية بكود موحد باستخدام الرقم القومي وكود الأمراض ICD10.

يأتي ذلك في إطار برنامج تحديث وتطوير البنية المعلوماتية، بهدف بناء قواعد بيانات موحدة لخلق مجتمع معلومات متكامل وجهات حكومية تتبادل البيانات فيما بينها وتعظيم موارد الدولة وخفض الإنفاق الحكومي.

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