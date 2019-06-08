المنتخب الإنجليزي: سندفع بأفضل تشكيلة ممكنة خلال مباراة الغد

قال المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم جاريث ساوثجيت، اليوم السبت، إنه سيدفع بأفضل تشكيلة ممكنة خلال مباراة الفريق المرتقبة غدًا الأحد، أمام نظيره السويسري على المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.



وأوضح أنه سيجري تقييما لبعض الإصابات في الفريق قبل اختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد، مشيرًا إلى أنه سيتعامل مع مباراة الغد مثلما يتعامل مع أي مباراة دولية.



وقال ساوثجيت، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم السبت قبل مباراة الغد: "ربما سيكون علينا إجراء بعض التغييرات.. هناك بعض الشكوك حول مشاركة بنيامين تشايلويل وماركوس راشفورد وجوردان هيندرسون كما سيخضع لاعبان آخران للفحص على هامش تدريب اليوم".



وأضاف: "لكنني لا أريد إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق نظرًا لأهمية المباراة بالنسبة لنا".



وأشار إلى أنه سيحترم قيمة المسابقة في تلميح إلى أنه لن يدفع بتشكيل كامل من اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الغد.



وقال ساوثجيت: "ما من مباراة دولية للمنتخب الإنجليزي تستخدم كتقسيمة، في كل مرة ترتدي فيها قميص المنتخب، تكون هناك أهمية لهذا البلد وللمشجعين".