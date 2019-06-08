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السبت 08/يونيو/2019 - 04:06 م

الأنبا بطرس فهيم يلتقي الشمامسة الإكليركيين بإيبارشية المنيا

الأنبا بطرس فهيم
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
dostor.org/2657524

استقبل الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للاقباط الكاثوليك، اليوم السبت، الشمامسة الإكليركيين بإيبارشية المنيا، وجاء ذلك في بيان رسمي على لسان الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يومًا، يأتي عقبها صوم الرسل المقدس.

وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس القبطية الكاثوليكية جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة، حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة، بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.

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