الأب مراد مجلع يخلف كمال ليبيب في رئاسة الرهبان الفرنسيسكان

أقامت الرهبنة الفرنسيسكانية اليوم السبت انتخابات جديدة نتج عنها تسليم الاب كمال لبيب مسئولية الخادم الإقليمي للأب مراد مجلع ليصبح بذلك الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية، أيضا نتيجة لتلك الانتخابات تم تعيين الأب ميلاد جودة نائب للخادم الإقليمي والإباء ( لوكاس – جال – فريد – مخلص ) كاعضاء للمجلس المنتخب.



وهنأ الاب كمال لبيب كل المنتخبين مضيفا صلاته الي الله وبشفاعة القديس فرنسيس ان يبارك خدمتهم لخير الكنيسة والمجتمع المصري.



و مختتما فترة توليه الخادم الإقليمي التي استمرت لستة أعوام بتلك الكلمات الطيبة: " أخوتي الرهبان الأعزاء... سلام وخير، بدايةً اقدم شكري لله تعالى الذي منحني الفرصة لأن أكون الخادم الإقليمي لمدة ستة أعوام وبنعمة القديس فرنسيس الأسيزي وتعاونكم للنهوض بإقليم العائلة المقدسة بمصر وخدمة الكنيسة المصرية والمجتمع الذي نعيش فية كما أقدم شكري لكم جميعًا لأنكم منحتموني هذه الثقة، وأنتهز الفرصة لتهنئة الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي الجديد والأب ميلاد جوده نائب الخادم وأعضاء المجلس المنتخب الآباء: لوكاس وجال وفريد ومخلص طالبًا من الله وبشفاعة القديس فرنسيس ان يبارك خدمتهم لخير الكنيسة والمجتمع المصري ".