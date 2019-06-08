200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 200 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، إحدى شركات القطاع الخاص، براتب يصل إلى 2700 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 "بائع، كاشير، عامل، ومنسق"، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو مؤهل فوق المتوسط، وذلك من الجنسين.



وحددت الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره عن 28 سنة، وذلك للعمل لمدة 9 ساعات يوميًا، وبراتب يبدأ من 2700 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01005503155، أو 01011830811، والتواصل مع المدير المسئول أيمن حسن، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.