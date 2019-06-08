الأب كرمي وليم سمعان راعيًا لكنيسة أم المعونة بالزيتون

أقام نيافة المطران عادل زكى مطران اللاتين بمصر القداس الإلهي بمناسبة تعيين الأب كرمي وليم سمعان راعيًا لرعية أم المعونة للأباء السالزيان بالزيتون.



وجاء ذلك في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر عبر شبكة الانترنت.



وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يوم يأتي عقبها صوم الرسل المقدس.



وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس القبطية الكاثوليكية جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.





