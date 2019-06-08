كهرباء مصر العليا: لا توجد قرارات بوقف تركيب العدادات الكودية

كشف المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن انتهاء فترة سداد قيمة مقايسات التعاقد علي تركيب العدادات الكودية للمخالفين في موعد أقصاه 13 يونيو الجاري، مشيرًا إلي أن إقرار هذه المدة كفترة سماح إضافية للمشتركين الجدد بالكهرباء كان بقرار من رئاسة مجلس الوزراء في يناير 2019.



وأوضح المهندس سامي أبو وردة لـ«الدستور»، أن بالنسبة لقرار وقف تركيب العدادات الكودية أو التعاقدات الجديدة للمباني المخالفة بالعشوائيات ليس هناك قرارات جديدة بذلك، موضحًا أن الهدف من تركيب العدادات الكودية هو الحفاظ علي المال العام، وعلي الشبكة القومية لنقل الكهرباء التي تتأثر مكوناتها بسبب الزيادة في نسبة فقد التيار نتيجة لسرقات التيار الكهربائي من قبل بعض المخالفين الذين يستمدون التيار بطرق غير شرعية.



وأكد رئيس كهرباء مصر العليا أن عدد المشتركين بالشركة في منطقة شمال الصعيد حتي الوسط يصل إلي 3.4 مليون مشترك، فيما تقدر نسبة الفقد في التيار والتي تمثل النسبة الأكبر بها سرقات التيار الكهربائي من 15 إلي 20%، مؤكدًا أن الشركة تعمل علي مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي بطرق عدة، أبرزها تركيب العدادات الكودية وتحرير محاضر سرقات التيار وفقًا لصلاحيات الضبطية القضائية المخولة للعاملين بقطاع الكهرباء.