من الحرير والذرة.. موضة قبعات القش لعام 2019

تظل القبعة هى عنوان الأناقة للفتيات المثيرات، حيث ظلت محتفظة بعبقها على مر التاريخ، مع اختلاف الأذواق، لاسيما مع سيدات القصور اللواتى اعتدن على اقتنائها من فرنسا، والأن مع جيل الألفية تظل لها طابعها الخاص، التى ربما يحمل فى طياته العودة إلى الوراء قليلا.



قبعات القش صارت هى الأحدث لعام 2019 بأشكال مختلفة أصدرتها جميع الماركات مثل غوتشى وبرادا ويكسوها اللون الأصفر والبنى، التى يمكنك الإستمتاع بها خلال أشهر الصيف طوال فترات النهار، وفى العطلات على الشواطىء الجذابة مع الفساتين الأنيقة والكعب العالى.



وتتميز قبعات القش بشرائط سوداء، وحافات مدببة، والبعض يحتوى على بقايا الفرو المتناثرة على الأطراف، كذلك يمكنك إقتناء قبعة مطرزة بالخرز، والأشغال اليدوية على شكل ورود، أو قبعة مصنوعة من قش الذرة ويمكن إضافة أجزاء لها من الحرير.