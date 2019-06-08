الجمعة.. تذكار الأربعين للأب جبرائيل حنا الله الفرنسيسكاني

ينظم إقليم العائلة المقدسة للرهبان الفرنسيسكان بمصر، صلاة القداس الإلهي لتذكار مرور أربعين يومًا على رحيل الأب جبرائيل حنا الله الفرنسيسكاني، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يومًا يأتي عقبها صوم الرسل المقدس.



وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس القبطية الكاثوليكية جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة، بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.

