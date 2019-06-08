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السبت 08/يونيو/2019 - 03:59 م

الإثنين.."حماية المستهلك"يطلق مبادرة اليوم المفتوح لحل مشكلات المستهلكين

الإثنين..حماية المستهلكيطلق
أ ش أ
dostor.org/2657516

أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك راضي عبد المعطي، انطلاق نسخة جديدة من مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين، بعد غد الإثنين، بحضور كافة الشركات والأطراف المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.

وقال عبد المعطي - في بيان اليوم السبت- إن هذه المبادرة تأتي في إطار المتابعة المستمرة والاهتمام بشكاوى،وهموم المواطنين، من خلال تلقي شكواهم،عبر الوسائل المختلفة للجهاز وفي إطار ضبط الأسواق من خلال سيارات حماية المستهلك (الضبطية القضائية) التي تجوب الأسواق والمناطق التجارية، ليكون هناك تكامل ومتابعة مستمرة وتنسيق تام بين الجهات المعنية للقضاء على أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك.

وأضاف أن مبادرة اليوم المفتوح ستبدأ في تمام الساعة 8 صباحا بمقر الجهاز بالقرية الذكية، وتستمر حتى منتصف الليل من ذات اليوم.

وأهاب رئيس الجهاز، المواطنين ممن لديهم شكاوى التواصل عبر آليات التواصل المختلفة، من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم تطبيق الواتس آب ( المواطن رقيب ) 01281661880، أو الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أوعبر التطبيق الألكتروني المتاح علي متجر الهواتف الذكية "Google play"،مؤكدا استعداد الجهاز التام لتلقي كافه الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الألكترونية والصحفية.

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