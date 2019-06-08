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السبت 08/يونيو/2019 - 03:59 م

الصين تحد من بعض صادرات التكنولوجيا إلى أمريكا

الصين تحد من بعض
dostor.org/2657515

قال رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم السبت، إن الصين تستعد للحد من بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة.

وتشير تلك الإجراءات في حال تطبيق إلى أن بكين ترد على القيود التي فرضتها واشنطن على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بسبب ما وصفته بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

وقال هو شي جين رئيس تحرير الصحيفة الداعمة للحزب الشيوعي الصيني على تويتر إن الصين "تبني آلية إدارة لحماية تكنولوجياتها الأساسية".

وأضاف "هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها كما أنها خطوة لمواجهة الحملة الأمريكية وما أن تطبق فسوف تكون بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة خاضعة للتحكم".

ولم يذكر هو أي مصادر بعينها في تغريدته وصحيفة جلوبال تايمز ليست صحيفة رسمية ناطقة بلسان الحزب الحاكم في الصين على الرغم من أنه من المعتقد أن آراءها تمثل أحيانا وجهات نظر زعمائه.

وفي الوقت الذي نشر فيه هو تغريدته ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستنظم دراسة لتأسيس "نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي".

تأتي تلك الأنباء بعد أسابيع من إدراج واشنطن شركة صناعة معدات الشبكات والهواتف الذكية هواوي في قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية مدها بالسلع والخدمات.

وبعدها أعلنت بكين أنها ستنشر قائمتها الخاصة للكيانات الأجنبية "التي لا يمكن الوثوق بها". ولمحت إلى أنها ستقلص إمداداتها من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.

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