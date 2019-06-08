الأب كمال لبيب يهنئ "مراد مجلع" برئاسة الرهبان الفرنسيسكان

هنأ الأب كمال لبيب، الخادم الإقليمي السابق لإقليم العائلة المقدسة، الأب مراد مجلع الخادم الجديد للإقليم، في برقية تهنئة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقال في برقية التهنئة: بداية أقدم شكري لله تعالى الذي منحني الفرصة لأن أكون الخادم الإقليمي لمدة ستة أعوام وبنعمة القديس فرنسيس الأسيزي وتعاونكم للنهوض بإقليم العائلة المقدسة بمصر وخدمة الكنيسة المصرية والمجتمع الذي نعيش فيه، كما أقدم شكري لكم جميعًا لأنكم منحتموني هذه الثقة.



وأضاف: "وأنتهز الفرصة لتهنئة الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي الجديد والأب ميلاد جوده نائب الخادم وأعضاء المجلس المنتخب الآباء: لوكاس وجال وفريد ومخلص طالبًا من الله وبشفاعة القديس فرنسيس أن يبارك خدمتهم لخير الكنيسة والمجتمع المصري".