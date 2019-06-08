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السبت 08/يونيو/2019 - 03:57 م

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ القليوبية يبحث
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2657513

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 20192018 وعددا من الملفات المالية والميزانية، وموقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمراكز ومدن المحافظة في القطاعات التنموية الخمسة، الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، والوحدات المحلية، والأمن والمرور، في إطار العمل على الارتقاء بالبنية التحتيه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال بجميع أنحاء المحافظة قبل 12 يونيو المقبل مع المتابعة اليومية المستمرة وإنهاء جميع العقبات.

وشارك في الاجتماع الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة وعادل صبرة مدير الشئون المالية وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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