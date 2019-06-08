تجديد حبس عامل بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، متخذًا من دائرة قسم المطرية مكانًا له لممارسة نشاطه الآثم.



كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على "علاء.م" 30 سنة، مسجل خطر وبحوزته 1000 قرص مخدر ترامادول في المطرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في المتهم أثناء تواجده في أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.