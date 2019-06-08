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السبت 08/يونيو/2019 - 02:54 م

اتفاق بين إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

اتفاق بين إسبانيا
وكالات
dostor.org/2657414

كشفت تقارير صحفية مطلع، اليوم، أن إسبانيا والبرتغال سيقدمان ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، عقب حجز نسخة 2026.

وتستضيف قطر عام 2022 البطولة التي اعدت لها منذ سنوات، على أن تجرى البطولة التالية عام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

ويطالب الاتحادان الإسباني والبرتغالي حكومة البلدين بتقديم الدعم الكامل للملف المشترك.

وسبق للطرفين تقديم ملف مشترك لتنظيم مونديال 2018 أو 2022، قبل أن يتم استبعادهما من سباق الترشيحات بسبب بعض المخالفات.

ومن المنتظر أن ينافس على تنظيم المحفل العالمي الأهم الأرجنتين والأوروجواي في نسخة مميزة ستشهد مرور 100 عام على أول بطولة كأس عالم.

وسبق لإسبانيا تنظيم المونديال عام 1982، وحاولت بعد ذلك استضافة البطولة مرة أخرى إضافة إلى عدة محاولات لتنظيم الدورة الأوليمبية لم تلقى التوفيق، فيما لم يسبق للبرتغال تنظيم كأس العالم، لكنها باتت معتادة على المحافل المهمة بعد استضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية هذا العام ويورو 2004.

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