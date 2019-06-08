2915 زائرًا للحديقة النباتية بأسوان خلال أيام العيد

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية الاستوائية بأسوان، إن 2915 زائرًا، من بينهم 2825 مصريًا، و90 من السائحين الأجانب، زاروا الحديقة النباتية بأسوان، خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأضاف "محمود" أن الحديقة النباتية تعد من أشهر المواقع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات للاستمتاع بقضاء أوقات وسط الطبيعة الخلابة، حيث تضم الحديقة أندر أنواع النباتات على مستوى العالم، كما تعد من أشهر الحدائق التاريخية بالمحافظة، والتي تعود لأكثر من 115 عامًا، مشيرًا إلى أنها كانت مقرًا للحاكم الإنجليزي بمصر.



وتقع الحديقة النباتية في جزيرة وسط النيل بمدينة أسوان، لذا يطلق عليها "جزيرة النباتات" ويعد موقعها متفردًا على مستوى العالم وتتجمع فيه 3 عناصر للجمال لا توجد فى أى مكان آخر على مستوى العالم، وهى طلتها على الجبل الغربى الغنى بالكنوز الفرعونية،ووالذى يبدأ بمقابر النبلاء شمالًا وينتهى بمقبرة أغاخان جنوبًا بارتفاع قدره 50 مترًا فوق سطح المياه وبطول 1.5 كم على نهر النيل مباشرة، كما أن الحديقة تقع على جزيرة رائعة تحيط بها المياه من كل مكان، هذا بخلاف عبقرية التاريخ لهذا المكان والذى يعود تاريخه إلى نهاية القرن الـ19.