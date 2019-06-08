مقتل مسئول محلي بالصومال برصاص مسلحين مجهولين

لقى مسئول محلي حتفه برصاص مجهولين مسلحين في حادث وقع ببلدة جوهر، التي تبعد نحو 90 كيلومترًا شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشيو.



وذكرت إذاعة "راديو شابيلي" الصومالية اليوم السبت، أن أفرادًا مدججين بمسدسات نارية أطلقوا الرصاص على عبد الرشيد حاجي نائب المسئول الإداري لقرية جامبول، بمنطقة شابيلي الوسطى، داخل البلدة، وتمكنوا من الفرار بعيدًا عن موقع الحادث.



وطوقت قوات الأمن موقع إطلاق النار وفتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.



ولم تعلن -حتى الآن- أية جهة مسئوليتها عن ارتكاب حادث الاغتيال، ومع ذلك فإن الشرطة المحلية تشير بأصابع الاتهام إلى حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.