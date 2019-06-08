فتح: مصر توجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماعات في القاهرة بشأن المصالحة

قال بيان طبيب طبيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية،اليوم السبت، إن مصر ستوجه دعوات للفصائل الفلسطينية لاستئناف ملف المصالحة الفلسطينية في وقت قريب، مضيفا أن تلك الجولة قد تنتهي بلقاء شامل بين الفصائل برعاية القاهرة.



وتابع، في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية،: "لم يتم تحديد موعد اللقاءات حتى الآن، لكن تطبيق المصالحة الفلسطينية، سيكون وفق اتفاق القاهرة 2017، وفتح تواصل جهودها لتنفيذ الاتفاق، خاصة أننا بحاجة للمصالحة لمواجهة صفقة القرن".



وتستأنف مصر جهودها بشأن ملف المصالحة الفلسطينية بين السلطة وفصائل المقاومة، وإنهاء الانقسام الداخلي.



ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاقا للمصالحة في أكتوبر عام 2017، في القاهرة، بعد عدة جولات تمت بين الجانبين برعاية مصرية.