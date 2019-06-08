ثالث مرشح لقيادة حزب المحافظين البريطاني يقر بتعاطيه المخدرات

أقر مايكل جوف، وزير البيئة البريطاني وأبرز المرشحين لتولي رئاسة حزب المحافظين بأنه تعاطى الكوكايين عدة مرات خلال أيامه الأولى كصحفي.



ويصبح جوف المرشح الثالث لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الذي يقر بتعاطيه المخدرات في السابق.



وقال جوف لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشعبية في مقابلة نُشرت الليلة الماضية "لقد تعاطيت المخدرات في عدة مناسبات في أحداث اجتماعية قبل أكثر من 20 عاما في ذلك الوقت كنت صحفيا شابا.

كان خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد أنني أتمنى لو لم أفعل ذلك".



ويُنظر إلى جوف بوصفه واحد من أبرز المرشحين لخلافة ماي، إلى جانب وزير الخارجية السابق، وأحد المتشددين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بوريس جونسون.



وهناك حاليا 11 مشرعا، قالوا إنهم سيسعون لتولي قيادة الحزب، على الرغم من أن الموعد النهائي للإعلان رسميا عن ترشيحهم سيكون بعد غد الإثنين.



ومن المؤكد أن يتولى الفائز برئاسة الحزب، منصب رئيس وزراء بريطانيا.



وقدمت ماي استقالتها رسميا من قيادة الحزب أمس الجمعة، وقالت إنها ستستقيل من منصب رئيس الوزراء عندما يحصل مرشح جديد على دعم البرلمان.



وقال جوف إنه لا يعتقد أن ما كشف عنه سيجرده من أهليته، وأنه ليس المرشح الوحيد الذي يقر بتعاطيه للمخدرات.



وكان روري ستيوارد، وزير التنمية الدولية البريطاني قد أقر بأنه تعاطى الأفيون خلال حفل زفاف في إيران.



وقال جيريمي هونت، وزير الخارجية البريطاني الحالي إنه تعاطى "القنب" خلال رحلة إلى الهند.