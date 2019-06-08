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السبت 08/يونيو/2019 - 02:41 م

حبس عاطل سرق مشغولات ذهبية من داخل سيارة بمدينة نصر

حبس عاطل سرق مشغولات
حسام التمساح
dostor.org/2657395

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة من داخل سيارة، كانت متوقفة أسفل عقار بعد كسر زجاجها في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من تاجر إكسسوارات 35 سنة، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه وسرقة حقيبة بداخلها جهاز كمبيوتر "لاب توب" ومجموعة من الساعات الرجالى، 6 غوايش ذهب، أثناء توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحيازة عاطل 26 سنة ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبتطوير مناقشته اعترف بإرتكاب واقعة سرقة مجموعة من النظارات الرجالي و3 هواتف محمولة من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، واستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

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