إقالة مدرب منتخب مونتينيجرو لعدم حضور مباراة كوسوفو

أقال ​اتحاد مونتينيجرو​ لكرة القدم مدربه الصربي ​ليوبيشا تومباكوفيتش​، لعدم اشرافه على فريقه في مواجهة ​كوسوفو​ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.



وقرر الاتحاد "بالاجماع اقالة ليوبيشا تومباكوفيتش لقراره عدم الاشراف على الفريق خلال المباراة (ضد كوسوفو) ما يمثل مفاجأة غير سارة وانتهاكا لالتزاماته المهنية".



ويشرف تومباكوفيتش على منتخب مونتينيجرو منذ فبراير 2016.



وعبر الاتحاد ايضا عن "اسفه الكبير" لغياب لاعبين من أصول صربية، ميركو فانيتش وفيليب ستويكوفيتش، عن المباراة مشيرة الى تعرضهما "لضغوط".



واقيمت المباراة الجمعة في بودجوريتسا على ارض مونتينيغرو وانتهت بالتعادل 1-1 من دون حضور المدرب واللاعبين.



وفيما تعترف مونتينيغرو بكوسوفو المستقلة منذ 2008، الا ان صربيا تعارض الاخيرة بشدة وتحاول عزلها على الساحة الدولية.



واشار الاتحاد الى "أمور بعيدة عن الرياضة، تفوقت على كرة القدم والرياضة".



واقيمت المباراة داخل ابواب موصدة، لعقوبة مونتينيجرو من قبل الاتحاد الاوروبي بسبب صيحات مشجعيه العنصرية حلال مباراة ضد انجلترا.