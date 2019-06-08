أولياء الأمور عقب انتهاء "العربي والدين": "عدت على خير"

"الامتحان سهل الحمد لله" كلمة أثلجت صدور أولياء الأمور بعد اجتياز امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والذي وصفوه الطلبه بأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.



قال محمد طه طالب بالصف الثالث الثانوي، إن الامتحان سهل ونتمني أن يكون باقي المواد مثل إمتحان اليوم حيث انه جاء في مستوى الطالب المتوسط.



فيما قال عبد الرحيم يوسف ولي أمر طالبه "الامتحان سهل لكن طويل وكان يحتاج وقت أكبر لمراجعته".



أما رجب محمد ولي أمر طالبة، قال: "الحمد لله عدت على خير"، واصفا الامتحان أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط وأنه يتمنى ان تستمر باقي الإمتحانات على نفس النهج.



يذكر أن 21 ألف و839 طالب وطالبة يؤدون الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية اليوم السبت والطلاب مقسمين إلى 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة و6962 القسم الأدبى وتم تجهيز الإستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين 25 استراحة مجهزة بمبردات مياه وثلاجات وأسرة ومراتب وتم التنسيق مع مدريات الأمن والكهرباء والصحة والتموين وهيئة الإسعاف لتوفير التأمين اللازم.